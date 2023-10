Les Bleus plaquent l'Écosse

D'abord surprise après une erreur précoce de Camavinga, l'équipe de France a su se rebiffer et faire le spectacle, à Lille, grâce notamment à un doublé de Benjamin Pavard (4-1). Prochain objectif : le Grand Chelem, à boucler en novembre.

France 4-1 Écosse

Buts : Pavard (16 e , 24 e ), Mbappé (41 e , SP) et Coman (70 e ) pour les Bleus // Gilmour (11 e ) pour l’Écosse.

Cet amical était un dîner entre deux pays rassasiés, venus à Lille avec chacun un ticket d’or pour l’Euro 2024 plié dans le baluchon et un double désir : être cohérent sans se brûler, d’abord, puis tester quelques tours à sept mois de la prochaine grande représentation, ensuite. Les Bleus ayant quand même à cœur d’étonner leur public, d’autant plus après une campagne de qualifications jusqu’ici conjuguée au plus qu’impeccable, bouclée en sept mois avec six victoires en six journées, ils n’auront pas tout respecté à ce plan initial, laissant Billy Gilmour plomber le début de soirée après une relance foirée d’Eduardo Camavinga. Puis, tout a fini par rentrer dans l’ordre. L’équipe de France s’est rebiffée, a renversé la table (4-1) et n’a pas répété son erreur de septembre. Aucune tache n’est cette fois venue servir de point final au rassemblement, mais plutôt un coup de folie. Oui, ce France-Écosse n’a quand même pas été qu’une question d’ordre. Cela aurait été bien trop simple.…

Par Maxime Brigand, à Pierre-Mauroy pour SOFOOT.com