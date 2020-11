Les Bleus marchent sur la Luz

Trois jours après la gifle reçue face à la Finlande, l'équipe de France a été s'imposer au Portugal (0-1) en livrant l'un de ses meilleurs matchs depuis l'été 2018 et a décroché son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations. On attendait une réponse, la voilà.

Portugal 0-1 France

Martial, de tous les bons coups et de tous les échecs

Il y avait tous les ingrédients pour que la marmite déborde : des hommes piqués dans leur orgueil, d'autres poussés par une série ultra-positive, une équipe championne du monde contre une autre championne d'Europe, un ticket pour un Final Four. Et elle a débordé. Samedi soir, au bout d'une semaine qui a rappelé le bonheur que peut faire naître le foot de sélections, l'équipe de France devait répondre avec style après la gifle reçue face à la Finlande et ne pouvait se permettre de céder deux fois de suite pour la première fois depuis cinq ans. Verdict : les Bleus ont élevé leur niveau et Deschamps a vu ses cadres renaître au coeur d'un 4-4-2 en losange convaincant. Au bout, ils ont obtenu une victoire précieuse (0-1).Il ne suffit finalement pas de grand chose pour qu'un mec de 21 ans range son téléphone. Le secret ? Du jeu, de la maîtrise, de la qualité technique, des mouvements, un Griezmann solaire, un Pogba en jambes, un Kanté tout propre : bref, une équipe de France qui ose et qui cogne. Samedi soir, les Bleus se sont jetés sur le Portugal comme des champions du monde et les choix de Didier Deschamps ont aidé à cela. Trois jours après la défaite face à la Finlande,Giroud,un trio Griezmann-Coman-Martial qu'un Kylian Mbappé masqué a regardé avec plaisir. Difficile de faire autrement tant la triplette s'est amusé au cours d'une première période dominée par l'équipe de France et où le double pivot portugais (Danilo Pereira-William Carvalho) a été percé à plusieurs reprises. Résultat, après une frappe lointaine de Cristiano Ronaldo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com