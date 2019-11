Les Bleus héritent du gros lot

En tirant l'Allemagne et le Portugal, les Bleus se sont faits salement lâcher par la chatte à Deschamps. Reste encore à découvrir le troisième larron de ce groupe F, qui sera connu en mars prochain. L'Islande, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie tremblent déjà.

Allemagne

Le joueur clé : Joshua Kimmich

Le parcours en éliminatoires

L'historique contre les Bleus

Si Serge Gnabry a été l'atout offensif numéro un des Allemands tout au long de leurs éliminatoires avec huit buts inscrits, c'est pourtant un de ses coéquipiers en club qui est le véritable homme fort de l'équipe de Joachim Löw. Ultra complet, capable de jouer au milieu comme latéral et surtout titulaire au Bayern Munich depuis presque trois ans maintenant, Joshua Kimmich collectionne déjà 48 sélections à seulement 24 ans. Et même si laest quelque peu dans le dur, elle peut compter sur la doublette qu'il forme avec son ancien coéquipier au Bayern, le Madrilène Toni Kroos. Deux joueurs capables de relancer sous pression, de jouer court et long avec précision et de dicter le tempo de leur équipe. Ça en dit long...Une drôle de défaite contre les Pays-Bas, dans un match complètement fou (2-4). Et à côté de ça ? Sept victoires sans coup férir, trente buts marqués (soit dix de plus que les) et seulement sept encaissés. Suffisant pour que Joachim Löw sauve sa tête sur le banc d'une sélection qu'il dirige depuis maintenant treize ans. Et qu'importe si lamanque de véritables leaders, cette campagne de qualification a redonné de l'allant à une nation qui voudra enfin faire totalement confiance à sa nouvelle génération.Après leur élimination de l'Euro 2016 à la faveur d'une chance inouïe, les Allemands ne font presque plus peur. Et pour cause : en deux rencontres de Ligue des Nations, ils n'ont pas réussi à battre une seule fois la France. Au match aller, à l'Allianz Arena ? Un triste match nul. Au retour ? Grâce à un doublé d'Antoine Griezmann en seconde mi-temps,