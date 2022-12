Les Bleus éteignent le Maroc et sont en finale de la Coupe du monde

Après 90 minutes de baston intense face à des Marocains déjà héroïques, l'équipe de France a su rester soudée et efficace pour valider sa place en finale de Coupe du monde. Ils ont une étoile, ils ont deux étoiles, ils veulent la troisième étoile.

France 2-0 Maroc

Theo et des bas

Vous pouvez le retourner dans tous les sens : la France est pour la seconde fois d'affilée en finale de la Coupe du monde. Vous pouvez tout écrire après ça, tout analyser, tout épier, tout sous-peser, rien ne peut minimiser une telle performance. On aura tout le temps de se projeter sur l'Argentine, mais il faudra d'abord se rappeler de cette demi-finale où le Maroc a poussé l'équipe de France dans ses retranchements, malgré l'ouverture du score assez précoce. Il aura fallu ensuite faire le dos rond et encore se reposer sur l'influence de Kylian Mbappé, impliqué sur les deux buts pour voir à la fin du bal ces jolis musiciens être récompensés, et la belle solidité du trio Lloris-Varane-Konaté. Alors maintenant, dansez.Pousser les portes du grand chapiteau d'Al-Bayt, c'est laisser ses problèmes à l'entrée, qu'ils soient politiques, logistiques ou médicaux. Emmanuel Macron en tribune d'honneur, des places vacantes malgré les galères monumentales de distribution, Rabiot et Upamecano pas remis de leur coup de froid : tout ça ne compte plus, si ce n'est qu'une tenue correcte est exigée. Les Bleus s'avancent sur la piste à pas de velours, laissant les sifflets marocains glisser sur eux et posent une grande séquence de possession pour montrer qu'ils sont en phase avec l'animation sonore. Moment où Raphaël Varane décide d'envoyer une longue ouverture qui fait valser El Yamiq et danser Griezmann. Le beau blond se déhanche, sert Mbappé qui se fait refouler par deux fois mais finit par faire croquer son pote Theo Hernandez, pouvant rabattre le ballon dans les filets d'un geste aussi fluide qu'acrobatique. Les Lions menés pour la première fois de la compétition, les Bleus ont pris le contrôle de la sono.