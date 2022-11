Les Bleus et Mbappé mettent le Danemark en boîte

Dans la moiteur du Stadium 974, composé d'autant de containers, l'équipe de France a mis la caisse. Dominatrice sur l'ensemble de la partie, longtemps frustrée par le bloc danois, elle a su trouver la faille sur un doublé de Kylian Mbappé. Les champions du monde seront au rendez-vous des huitièmes.

France - Danemark

Les doigts sur l'objectif

Il faudra définir ce qu'on inclue dans le terme "malédiction". Mais ce qui est sûr, c'est que les tenants du titre français ne connaîtront pas le même sort que leurs prédécesseurs espagnols et allemands, respectivement éliminés en phase de groupe en 2014 et 2018. En sortant vainqueurs de leur bras de fer avec leurs meilleurs amis danois ce mardi à Doha, les Bleus ont validé leur ticket pour le tour suivant. La route est encore longue, des ajustements restent à faire, mais cette équipe apparaît tout de même sûre de ses forces, sait où elle va et comment. Dans cette expédition, Kylian Mbappé risque de jouer un grand rôle : ses deux buts du soir rappellent qu'il est devenu en quatre ans l'atout numéro un des Tricolores.Les(deux défaites en Ligue des nations) sont bien rangées dans l'album à souvenirs du père Deschamps : cet énième France-Danemark se tricote autant avec la volonté de faire table rase du passé, qu'avec l'impression tenace que l'autre nous connaît par cœur. Forcément, cette petite réunion y perd en intensité et spontanéité. Pourtant, les belles images de la première mi-temps sont à mettre au crédit des Français, focalisés sur leur envie de contrôler les mouvements dans son camp et de déclencher sur chaque ouverture. Quelques réglages, une mise au point... Clic-clac : Olivier Giroud ne peut reprendre la remise de la tête d'Adrien Rabiot, à la suite d'un bon centre de Theo Hernandez (9). Clic-clac : Raphaël Varane ne coupe pas assez le corner de Griezmann au premier poteau (13). Clic-clac : Ousmane Dembélé met une misère à Joakim Mæhle et régale Giroud qui croise trop sa tête (15). Clic-clac : Griezmann décoche une ouverture de l'extérieur que Kylian Mbappé attrape au sprint avant d'être attrapé irrégulièrement par Christensen (19). Clic-clac : nouveau cadeau d'Ousmane, cette fois pour Rabiot,…