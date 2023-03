Les Bleus et les blocs bas, le nœud qui résiste

Trois jours après un succès éclatant face aux Pays-Bas, l’équipe de France a retrouvé, à Dublin, un contexte avec lequel elle peine souvent à faire du feu : un adversaire oscillant entre bloc médian et bloc bas, qui lui a filé le contrôle de la rencontre et l’a obligé à emballer les débats. Malgré des progrès dans le pressing, les Bleus ont peiné.

Il avait été promis à la caravane bleue une nuit de fièvre au bord de l’eau et, dimanche, Didier Deschamps ne s’était pas planqué : « L’Irlande restera toujours dans sa tradition, avec de la générosité et de l’enthousiasme. Cela fait partie de son ADN, donc oui, ça va pousser, et il ne faudra donc pas faire moins que face aux Pays-Bas. » Quelques secondes à peine auront suffi pour confirmer que l’on n’avait pas été trompé sur la marchandise. Oui, comme prévu, cet Irlande-France, 18 e du nom, a été une bagarre, une vraie, de celle où l’on s’arrache chaque centimètre de territoire – pour preuve, il faudra imprimer une photo des deux tacles dégainés au même moment par Jayson Molumbi et Antoine Griezmann au tout au début de la seconde période – et où l’on suffoque jusqu’à la dernière seconde. Bien heureuse pour elle, l’équipe de France possède dans ses rangs un pacemaker de premier plan avec Mike Maignan, héroïque à deux reprises dans les derniers instants pour assurer la deuxième victoire consécutive d’un gang auteur d’un coup bien plus abouti, vendredi soir, face aux Pays-Bas (4-0).

Ce n’est pas facile de rentrer là-dedans.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com