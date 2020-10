Les Bleus et le Portugal s'offrent un pétard mouillé

Quatre jours après la démolition de l'Ukraine, l'équipe de France a été accrochée dimanche soir au Stade de France par le Portugal (0-0).

France 0-0 Portugal

Courses dans le vide et film muet

Il y a des matchs amicaux qui se transforment en pochette-surprise à huit buts. Et il y a des matchs officiels, attendus depuis des semaines pour pouvoir jauger réellement le niveau d'une équipe, qui finissent en partie de casse-briques géante sans vainqueur. Dimanche soir, la France et le Portugal se sont regardés dans les yeux pendant 90 minutes et se sont à peine touchés. Résultat, au fond de son banc, Didier Deschamps a fini la soirée en tirant la tronche et on le comprend : il y a le sentiment que les Bleus n'ont rien appris d'eux-mêmes après ce sommet et c'est le principal regret du soir.Si les Bleus avaient attaqué leur 10 juillet 2016 comme des mabouls et en imposant un pressing terrible, ils ont cette fois reçu le Portugal comme on emmène un vieil ami au café. Ainsi, la première période aura été un long échange de politesses entre des champions du monde craintifs et des champions d'Europe en balade. Quatre jours après la démolition de l'Ukraine, l'équipe de France a peiné à imposer son rythme et Paul Pogba, titularisé à la place du fougueux Camavinga, y est pour beaucoup. À la ramasse techniquement et bousculé dans les duels, le milieu de Manchester United a traversé les quarante-cinq premières minutes avec douleur, mais a malgré tout filé à Griezmann la seule vraie bombe offensive tricolore du premier acte, désamorcée en deux temps par Rui Patricio. Au-delà de ce pétard mouillé, les Bleus n'ont pas montré grand chose, si ce n'est une demi-volée hors cadre de Giroud, et les Portugais, plus mobiles, n'ont pas fait beaucoup plus, même si Cristiano Ronaldo a poussé Lucas Hernandez à sortir un tacle héroïque et si Joao Félix aurait pu être plus adroit sur un coup franc d'un Bruno Fernandes hyperactif. À l'heure de rentrer aux vestiaires, une sale impression