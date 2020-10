Les Bleus éparpillent l'Ukraine

Opposée à une Ukraine sur une jambe, l'équipe de France s'est baladée mercredi soir (7-1) et a enregistré son plus large succès depuis six ans. Olivier Giroud en a profité pour dépasser Michel Platini et devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

France 7-1 Ukraine

Soudain, un coup de fusil a déchiré le silence. À l'horloge, 21h34. Sur la pelouse, un homme, qui a pointé deux doigts vers le ciel et qui a ensuite été chercher le ballon pour le faire glisser sous son maillot avant de dessiner un cœur face caméra. Olivier Giroud l'hurle depuis des semaines à qui veut l'entendre : s'il a un jour mis un short et des crampons, c'est pour, et rien d'autre. Alors, mercredi soir, l'attaquant de Chelsea s'est pointé au stade de France à la manière d'un Lucky Luke entrant dans un saloon. Soit avec l'attirail complet du chasseur d'élite : chaussures lustrées, sourire travaillé, torse bombé, canon affûté. Puis, Giroud a arrosé la salle et une Ukraine venue se balader dans le coin sans grande prétention et avec une grosse quinzaine d'absents. Résultat : celui qui a fêté sa centième virée avec les Bleus et qui a passé sa nuit avec le brassard de capitaine serré sur le biceps s'est offert le luxe de coucher une première fois le pauvre Georgiy Bushchan d'une lourde frappe des trente mètres. Gourmand, le numéro neuf tricolore s'est ensuite resservi dix minutes plus tard en reprenant de la tête un caramel d'Aouar renvoyé plein axe par Bushchan, dépassant au passage le nombre de buts inscrits en équipe de France par Michel Platini. On a alors compris que ce match amical, placé un mois après une difficile victoire face à la Croatie (4-2) et quelques jours avant la réception du Portugal, aurait quand même sa place dans les pages Lire la suite de l'article sur SoFoot.com