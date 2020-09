Les Bleus en salle d'attente

L'équipe de France retrouve samedi soir, en Suède, les braises de la compétition, sans que l'on sache totalement dans quel état elle est. Didier Deschamps, lui, veut faire de cette rencontre et de celle face à la Croatie, mardi, des révélateurs.

Bleus : la tentation du plan à trois

"Le huis clos ? C'est nul"

Souvenez-vous Tirana, cette nuit où les Bleus s'étaient pointés sans un Mbappé fiévreux, où Didier Deschamps avait dégainé pour la première fois son 3-4-1-2, où Antoine Griezmann s'en était mis plein les poches et où l'équipe de France avait rendu une première période au presque-parfait avant de gérer en seconde période (0-2). Dix mois plus tard, le moment est venu de dépoussiérer la machine et de retourner au laboratoire : à neuf mois de l'Euro, Didier Deschamps souhaite transformer ses Bleus en Gremlins capables de bouffer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. À, cette semaine, le sélectionneur a ainsi affirmé qu'il n'y avait, signe qu'il a précieusement noté les erreurs commises il y a encore peu par certaines nations, qui n'avaient pas su renouveler - ou renforcer - leur modèle après l'obtention d'un titre majeur.Pourtant, aidé par le report du championnat d'Europe et alors qu'on s'était habitués à le voir raconter sans trop de variation la messe de son sport (le match à venir, la gestion d'un groupe, l'importance d'être prêt au bon moment), Deschamps a changé de braquet ces dernières semaines., a-t-il alors soufflé cette semaine, avant de préciser :Ce déplacement en Suède rentre dans ce cadre.Seul Lire la suite de l'article sur SoFoot.com