Les Bleus éliminés dimanche si...

Mais imagine quand même… La déroute française en Italie ce jeudi soir a retardé la qualification des Bleus pour le Final 8 de la Ligue des nations. Une contre-performance, qui ne met pour autant pas en péril les grandes chances de qualification de l’équipe de France, qui devra se contenter de ne pas perdre ce dimanche face aux Turcs, et ça devrait même passer en cas de défaite si la Belgique ne bat pas l’Italie.

Si les hommes de Zinédine Zidane semblent être largement en capacité de se qualifier (et ce malgré tous les absents, dont le dernier en date, Dayot Upamecano, qui a quitté le rassemblement ce vendredi pour raisons personnelles), il existe tout de même un scénario catastrophe où les Bleus resteraient sur le carreau. …

TJ pour SOFOOT.com