Les Bleus déjà sous le charme de Zidane

Zinédine Zidane a troqué le costume d’agent secret pour le survêt de l’équipe de France. Force est de constater qu’il brille même avec les logos du Crédit Agricole et d’Orange floqués sur le ventre. Pour sa première séance d’entraînement en tant que sélectionneur des Bleus , Zizou a déjà charmé ses joueurs.

« Il n’a rien perdu »

Né quelques semaines après le doublé de son nouveau coach en finale du Mondial 1998, Dayot Upamecano n’a pas caché son admiration pour lui : « On a tous été fans de lui en étant jeunes, c’est un plaisir. Je suis très heureux de pouvoir apprendre de lui. On a fait du travail technique, on a vu qu’il avait encore des restes . Cela va être difficile de reproduire ce que Zidane est capable de faire techniquement. » …

EL pour SOFOOT.com