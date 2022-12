Les Bleus déchaussent la Pologne et filent en quarts

Avec un Kylian Mbappé omniprésent et un Olivier Giroud record, les Bleus ont écarté de leur chemin la Pologne.

France 3-1 Pologne

Pompes et chaleur

Depuis le début, il était la solution. Ou du moins l'assurance de prospérer. Depuis la première minute, c'est lui que des Français en manque d'inspiration ont toujours cherché à trouver. Non, on ne parle pas du pétrole mais bien de Kylian Mbappé. Aussi brillant dans son manque d'implication défensive que décisif dans son activité offensive, au risque de souffler le froid et le chaud, le Parisien a logiquement attendu la 75minute, profitant des courses de Dembélé et l'appel de Giroud pour repiquer, décocher une frappe dans la lucarne, pour asseoir la qualification de l'équipe de France en quarts de finale. Avant ça, il avait déjà servi son nouveau pote Giroud sur l'ouverture du score. Après ça, il terminera en pointe pour en remettre une dernière couche, avec un second coup de pompe dans l'autre lucarne. Lewandowski, buteur sur un penalty en toute fin de rencontre, et ses gars n'y pourront rien : cette équipe de France tourne plus que jamais autour d'un homme, aussi solaire qu'ombrageux.Czeslaw Michniewicz a mis ses beaux souliers. S'il sait que sa Pologne est déjà vernie d'être sortie de son groupe à la faveur du fair-play, le sélectionneur national a aussi que son équipe en a sous la semelle pour embêter les tenants du titre dans leur rêve de doublé. Côté talon : deux lignes bien compactes, ne laissant aux Bleus que les couloirs à utiliser et dans lesquels se sont engouffrés Kylian Mbappé (flashé à 35km/h, embarqué dans plusieurs séries de dribble sans trouver la faille) et Ousmane Dembélé (devant souvent repiquer sur son pied gauche ou voyant son centre au cordeau être bafouillé par Giroud), mais pas plus. Côté pointe : un pressing bien mieux coordonné que celui de son adversaire, puis l'utilisation de la plateforme Krychowiak… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com