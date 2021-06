Les Bleus débutent l'Euro par une victoire 1-0 contre l'Allemagne à Munich

L'équipe de France, championne du monde en titre, s'est imposée 1 à 0 contre l'Allemagne, mardi soir à Munich, lors de l'entrée en lice des deux pays dans l'Euro de football.

L'unique but de ce match spectaculaire et engagé a été marqué par le défenseur allemand Mats Hummels contre son camp, sur un centre du français Lucas Hernandez (20e). Samedi la France rencontrera la Hongrie à Budapest (13h00 GMT) et l'Allemagne le Portugal à Munich (16h00 GMT).

