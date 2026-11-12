Les Bleus de Zidane en Italie : un sommet décimé ?

Ce jeudi soir, les Bleus se déplacent en Italie avec pour mission de s'assurer le final 8 de la Ligue des nations. Un match où il sera très difficile de décrypter un peu plus cette nouvelle équipe de France, la faute à une hécatombe de blessures qui bouscule les plans de Zinédine Zidane.

Vraie question : depuis combien de temps n’avez-vous pas été vraiment hypé(e)s par un Italie-France ? Il est très probable que les réponses se comptent en décennies, et nous replongent davantage dans les années 2000 plutôt qu’en notre temps, où le choc des Alpes semblent avoir perdu en stature. La faute à un football italien toujours en reconstruction et à une équipe de France qui ne semble plus boxer dans la même catégorie que celle de son voisin.

Et pourtant, le retour de Zizou sur le sol italien (principale attraction de la rencontre) avait tout du bon prétexte pour remettre un peu de piment à l’affiche… Un espoir balayé par les nombreuses absences des stars françaises qui relèguent la rencontre en un match qui, quelque soit le résultat, ne nous apprendra pas grand-chose de nouveau sur l’équipe de France version ZZ.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com