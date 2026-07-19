Les Bleus de Deschamps mangent du chocolat après une folle bataille d’Angleterre

Abattus et surclassés en première période, presque héroïques en deuxième, les Bleus ont failli signer une remontada de l’espace, dans une folle petite finale face à l’Angleterre (4-6), mais ont surtout offert une improbable dernière danse à Didier Deschamps.

France 4-6 Angleterre

Buts : Mbappé (48 e et 66 e ), Barcola (54 e ), Dembélé (90e+6) pour les Bleus // Rice (3 e ), Konsa (18 e ), Saka (37 e , 45 e +1, 87 e ), Bellingham (90 e +8) pour les Three Lions

On s’attendait à tout, sauf peut-être à ça. Après une chute du dix-huitième étage contre l’Espagne mardi (0-2), les Bleus allaient-ils laisser tomber la petite finale, pour la 187 e et dernière représentation de Didier Deschamps en habit de sélectionneur ? Allaient-ils au contraire faire parler l’orgueil et la fierté face à une nation, l’Angleterre, qu’il n’est jamais mauvais de dominer ? Eh bien, ils ont fait à la fois tout l’un et tout l’autre, ce samedi à Miami, tantôt honteux de médiocrité, tantôt héroïques de volonté, face à une perfide Albion qui, comme dans sa demi-finale contre l’Argentine, a montré à quel point elle pouvait se liquéfier après avoir fait le travail. À l’arrivée, une partie anarchique, écœurante, mémorable, et une défaite (4-6) qui offre une note très bizarre à ce Mondial. Et au mandat du plus grand sélectionneur de l’histoire des Bleus.…

Par Jérémie Baron, au Hard Rock Stadium de Miami pour SOFOOT.com