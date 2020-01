Les Bleus chutent d'entrée

par Victor Gatinel (iDalgo)

Les joueurs de Didier Dinart ont signé une entrée en matière cauchemardesque ce soir à Trondheim (Norvège) en ouverture de leur Euro. L'équipe de France s'incline 28 à 25 face au Portugal et grille son joker dans la course au tour principal. Les Tricolores réalisent pourtant une entame de match convaincante, dans le sillage d'un Nikola Karabatic efficace. Mais à mi-parcours dans le premier acte, la mécanique se dérègle. Vincent Gérard subit les assauts portugais et les offensives françaises ne fonctionnent plus. A la pause les Bleus sont menés d'un but (11-12). Au retour des vestiaires, Alfredo Quintana multiplient les exploits dans ses cages. Dos à dos à 4 minutes de la fin (25-25), Cédric Sorhaindo puis Mickael Guigou sortent 2 minutes chacun. Hors de position à 5 contre 7, les Bleus voient leurs adversaires prendre définitivement le large. Comme en avril dernier à Guimaraes la France cède face à la Seleçao. Luc Abalo et les siens devront désormais gagner tous leurs matchs, à commencer par la Norvège à domicile dimanche, pour espérer poursuivre l'aventure.