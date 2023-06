Les Bleus au petit trot contre Gibraltar

Malgré les 199 places d'écart entre les deux nations au classement FIFA, l'équipe de France s'est contentée d'une victoire "pauvre" en buts contre Gibraltar (0-3). Un troisième succès en autant de matchs dans le groupe B pour les Bleus, lancés vers l'Euro 2024.

Gibraltar 0-3 France

Buts : Giroud (3 e ), Mbappé (45 e +2 sp), Mouelhi (78 e CSC)

La 92 e victoire de l’ère Didier Deschamps ne restera pas dans les annales. Abyssal sur le papier, l’écart entre les vice-champions du monde et Gibraltar ne s’est pas complètement vérifié au tableau d’affichage de l’Estádio do Algarve (0-3). La 201 e nation au classement FIFA (sur 211 pays) a défendu sa peau comme elle le pouvait, et les Bleus ont cruellement péché au niveau de l’efficacité. Le sélectionneur soulignera sans doute que sa troupe a maintenu l’étreinte jusqu’au bout et décroché une troisième victoire en trois matchs dans son parcours de qualifications pour l’Euro 2024. C’est à peu près tout ce que l’on retiendra de cette rencontre, avec les grands débuts internationaux de Brice Samba et Wesley Fofana.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com