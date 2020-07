Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bleus à l'honneur pour la reprise de l'UTS Reuters • 26/07/2020 à 00:35









Les Bleus à l'honneur pour la reprise de l'UTS par Matthieu Cointe (iDalgo) La deuxième partie de l'Ultimate Tennis Showdown a démarré ! Remporté par Matteo Berrettini le 12 juillet dernier, le tournoi d'exhibition imaginé par Patrick Mouratoglou a repris ce samedi. Et les Français ont cartonné. Richard Gasquet a dominé Grigor Dimitrov (4-0) alors que Benoît Paire a battu Dustin Brown (3-1). Corentin Moutet a fini par s'en sortir face à Fernando Verdasco, nouveau dans la compétition, en mort subite. Plus tôt dans la journée, Feliciano Lopez a pris la mesure d'Alexei Popyrin (3-1). Pour cette deuxième édition, un tournoi féminin est prévu les 1er et 2 août avec Alizé Cornet et Ons Jabeur.

