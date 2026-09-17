Les Bleuettes sorties en huitièmes de la Coupe du monde U20
Retour à la maison. La Coupe du monde U20, c’est fini pour la France. Les Bleuettes ont perdu ce jeudi après-midi face au Canada (3-1) . Le parcours s’arrête précipitamment pour une équipe qui avait terminé première de son groupe avec deux victoires contre le Ghana et l’Équateur et un match nul face à la Corée du Sud.
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