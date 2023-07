information fournie par So Foot • 24/07/2023 à 23:04

Les Bleuettes en demi-finales de l’Euro U19

Cocorico !

Alors que la Coupe du monde féminine attire tous les regards vers l’autre bout du globe, l’Euro féminin U19 se joue en ce moment du côté de la Belgique. Un tournoi dans lequel la France est à la fête, puisque les Bleuettes ont enchaîné ce lundi soir un troisième succès en autant de rencontres pour dominer leur poule. Après la Tchéquie et l’Espagne, les protégées de Sandrine Ringler ont dominé l’Islande sur le score de trois buts à un grâce à des buts de Louna Ribadeira, Chloé Neller et Baby Jordi Benera.…

TB pour SOFOOT.com