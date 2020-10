Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bleuets tranquilles contre le Liechtenstein Reuters • 08/10/2020 à 23:01









Les Bleuets tranquilles contre le Liechtenstein par Samuel Messberg (iDalgo) L'équipe de France s'est tranquillement imposé 5-0 contre le Liechteinstein lors de la 10ème journée des qualifications pour l'Euro Espoirs. Gouiri (7', 30'), Ikoné (9'), Marxer (CSC, 42') et Faivre (51') sont les buteurs pour l'Equipe de France. Au classement les Bleuets conservent tranquillement leur deuxième place derrière les Suisses qui ont toujours un match en retard et qui pourraient reprendre trois points d'avance sur la France en cas de victoire. Prochain match pour les coéquipiers d'Alban Lafont contre la Slovaquie lundi. Une victoire serait importante pour ne pas laisser filer les Helvètes à la première place du groupe.

