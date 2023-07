Les Bleuets prennent la porte face à l’Ukraine

Castello LUKEBA of France after the Quarter Final U21 EURO 2023 match between France v Ukraine on July 2, 2023 in Cluj-Napoca, Romania. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Passée devant grâce à un début de partie maîtrisé, l'équipe de France U21 s'est ensuite laissée faire par une Ukraine impressionnante (3-1), qui verra le dernier carré de l'Euro, au contraire de la bande de Ripoll. Un nouveau gâchis.

France 1-3 Ukraine

Buts : Cherki (19 e ) pour la France // Sudakov (32 e S.P. & 44 e ), Bondarenko (86 e ) pour l’Ukraine

Encore raté. Après un parcours jusqu’ici sans accroc, Maxence Caqueret et ses camarades sont tombés sur plus malins qu’eux, ce dimanche soir à Cluj en quarts de finale de l’Euro Espoirs. L’Ukraine ne joue pas qu’un Euro de football, en ce début d’été, et va continuer son parcours héroïque après avoir puni trois fois, à la Cluj Arena, des Bleuets qui étaient néanmoins très bien partis et ont fait le jeu (3-1). Une génération tricolore de plus qui ne sera pas allée au bout des attentes placées en elle (avec une élimination au même tour qu’en 2021, alors que les JO arrivent dans un an), à cause d’une ligne défensive qui a perdu ses moyens à un stade où cela n’était plus permis. Et lorsque les faits de matchs basculent autant du mauvais côté, on ne peut plus parler de détails.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com