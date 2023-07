Les Bleuets ne gagneront pas l'Euro, et alors ?

Comme à chaque fois depuis 1988, les Bleuets ne gagneront pas l'Euro Espoirs. C'est un échec, mais ce n'est pas un drame et ça ne dit rien de l'avenir de l'équipe de France.

Comme à chaque fois depuis 1988, les Bleuets ne seront pas champions d’Europe. La défaite face à l’Ukraine en quarts de finale (1-3), ce dimanche soir, a enterré les derniers espoirs de voir une nouvelle génération succéder à celle d’Éric Cantona, Laurent Blanc ou du capitaine Jean-Luc Buisine, 35 ans plus tard. C’est dommage, mais ce n’est pas un drame. Cette très longue disette n’émouvrait en vérité personne si on ne la rappelait pas tous les deux ans à chaque gamelle des Français, qui ont d’ailleurs disputé leur troisième Euro d’affilée après treize années d’absence entre 2006 et 2019. Au fond, le résultat n’est pas très important, il ne l’a jamais vraiment été dans ces compétitions de jeunes, à part bien sûr pour les joueurs, qui ne peuvent pas cracher sur le grand bonheur procuré par un titre. Le public, lui, s’en remettra assez vite. Ce tournoi est davantage un passe-temps, une curiosité et une occasion de voir du foot en clair (861 000 téléspectateurs devant W9 pour ce France-Ukraine) qu’une machine à émotions et à conclusions.

Le petit poids de l’Euro Espoirs

Il n’est pas question de minimiser la déception de cette sortie de route des Bleuets dès les quarts de finale, il suffisait de voir les visages de Sylvain Ripoll et de ses joueurs après le coup de sifflet final pour constater leur désillusion. Mais qu’est-ce que cette élimination raconte du football tricolore et de son avenir ? Qui se souvient des vainqueurs de l’Euro Espoirs ? Qui se rappelle de la défaite française aux tirs au but en finale contre la Tchéquie en 200​2 ? Qui peut citer les noms des champions de 1988 ? L’Allemagne avait participé aux trois dernières finales (deux remportées) et la Mannschaft , éjectée dès les poules de la Coupe du monde en 2018 et 20​22, a rarement paru aussi faible et inquiétante, à moins d’un an d’accueillir son championnat d’Europe. Le discours aurait-il été différent en cas de sacre français dans une semaine ? Peut-être, mais celui-ci n’aurait pas garanti une prochaine décennie florissante chez les grands, comme cette élimination n’annonce pas un grand désert.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com