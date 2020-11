Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bleuets faciles contre le Liechtenstein Reuters • 12/11/2020 à 22:42









Les Bleuets faciles contre le Liechtenstein par Samuel Messberg (iDalgo) L'Equipe de France Espoir se déplaçait au Liechtenstein pour le compte de la dixième journée des qualifications pour l'Euro U21. Les Bleuets se sont facilement imposés 5-0 grâce à des buts de Dagba (3'), Faivre (5'), Badiashile (17'), Reine-Adélaïde (57') et Lihadji (80'). Une victoire importante dans la course à la qualification car elle permet à la France de revenir à trois points de la Suisse avant une confrontation qui départagera les deux équipes pour la qualification direct. La deuxième place serait synonyme de qualification si l'équipe fait partie des meilleurs deuxièmes de chaque groupe. Le match entre la France et la Suisse se déroulera lundi.

