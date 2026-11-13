Les Bleuets eux aussi battus par l'Italie
France Espoirs 1-2 Italie Espoirs
Buts : Versini (61 e ) // Camarda (54 e ), Lipani (68 e )
L’Italie a la recette. Au lendemain de la victoire de la Nazionale à San Siro, les Espoirs ont à leur tour fait mordre la poussière aux Français vendredi à Laval (1-2).…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer