Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bleuets enchaînent en Azerbaïdjan Reuters • 07/09/2020 à 23:27









Les Bleuets enchaînent en Azerbaïdjan par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Equipe de France espoirs s'est imposée 2 buts à 1 en Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2021. Ce succès acquis grâce aux buts d'Odsonne Edouard et d'Amine Gouiri permet aux Bleuets de prendre provisoirement la tête du groupe devant la Suisse qui jouera demain en Slovaquie. Pour rappel, le premier du groupe sera directement qualifié pour l'Euro. Avec ce succès, les hommes de Sylvain Ripoll restent dans la course à la qualification.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.