Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bleues qualifiées pour les J.O. après leur victoire face au Brésil Reuters • 08/02/2020 à 23:10









Les Bleues qualifiées pour les J.O. après leur victoire face au Brésil par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Équipe de France féminine de basket prend ses billets pour Tokyo ! Les Bleues ont fait le job dans ce match du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques en disposant du Brésil, 89 à 72. Une victoire suffisait aux Françaises pour atteindre les J.O., après leur succès obtenu jeudi contre l'Australie. L'EDF n'a jamais été inquiétée dans cette rencontre et a pu bénéficier du soutien de son public à Bourges. Sandrine Gruda a réalisé une excellente performance et comptabilise 26 points et 8 rebonds à la fin de la rencontre, alors que Marine Johannes a aussi impressionné avec ses 17 points, 5 passes et 4 rebonds. L'Équipe de France féminine de basket est qualifiée pour les Jeux Olympiques pour la troisième fois de suite et tentera de faire mieux qu'en 2016, où elle avait terminé au pied du podium.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.