Les Bleues devront patienter par Victor Gatinel (iDalgo) Corinne Diacre, sélectionneure de l'équipe de France de football féminin, a annoncé via un communiqué de presse diffusé cet après-midi le report des deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2021. Les Bleues devaient affronter la Macédoine le 10 avril à Dijon et l'Autriche le 14 avril. La patronne de la sélection tricolore s'inscrit dans la décision de l'UEFA de lutter contre la pandémie du COVID-19 qui paralyse la planète : "Pour l'heure, l'objectif commun est ailleurs, et j'ai une pensée sincère pour tous ceux qui souffrent". Pour l'heure, aucune date pour la future tenue de ces rencontres n'a été évoquée.

