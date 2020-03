Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bleues commencent par une victoire Reuters • 04/03/2020 à 19:16









Les Bleues commencent par une victoire par Matthieu Cointe (iDalgo) Démarrage réussi pour l'Équipe de France de Football féminin. Les Bleues ont remporté le match d'ouverture du tournoi de France contre le Canada (1-0). Face à la 8e nation mondiale, les joueuses de Corinne Diacre se sont imposées sur la plus petite des marges sans jamais être inquiétées durant la rencontre. Un superbe coup-franc de Viviane Asseyi à la 55e minute est venu récompenser les efforts du groupe tricolore. L'attaque française a manqué de justesse et aurait pu alourdir la marque, à l'image de Kadidiatou Diani (67e), mais le job a été fait pour se lancer parfaitement dans cette compétition à domicile. L'Équipe de France affrontera le Brésil samedi, à 21h, dans un match qui risque d'être plus disputé que celui d'aujourd'hui.

