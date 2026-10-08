Les Bleues à un match d’une qualification historique en futsal

Une finale France-Italie, ça vous dit quelque chose ? L’équipe de France féminine de futsal s’est offert le droit de rêver après une victoire acquise face à la Slovénie ce jeudi (5-1). Après un revers face à l’Espagne en ouverture (5-2), les Bleues se sont bien remobilisées face au pays hôte du Tour Élite, le tournoi qui distribue deux tickets qualificatifs pour le prochain Euro en Croatie en 2027.

Une finale pour une qualification historique

Trois ans après la création de la sélection féminine, les Françaises ont donc l’opportunité de se qualifier pour leur première grande compétition. Avec une victoire et une défaite, tout se jouera samedi face à l’Italie (15h00) pour les Bleues. En cas de victoire, elles composteraient leur billet pour la Croatie.…

OC pour SOFOOT.com