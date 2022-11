Les bénéficiaires de l'aide alimentaire, "les plus pauvres des pauvres", selon l'Insee

Restos du coeur, épiceries sociales ou soupes populaires: les 3,2 à 3,5 millions de personnes en France ayant recours à une aide alimentaire comptent parmi "les plus pauvres des pauvres", souvent contraints de se priver pour mieux nourrir leurs enfants, affirme une étude de l'Insee parue mardi.

Ces bénéficiaires ont un niveau de vie moyen de 637 euros par mois, soit nettement moins que les 877 euros perçus en moyenne par l'ensemble des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, détaille l'institut d'études statistiques.

Et la précarité est encore plus marquée pour les 14% de bénéficiaires qui n'ont pas de logement personnel - ils vivent dans des foyers, des hôtels ou à la rue -: ils n'ont que 435 euros par mois pour vivre, en moyenne.

Près d'un tiers (32%) des bénéficiaires "déclarent se coucher, souvent ou parfois, en ayant faim", et les deux tiers de ceux qui ont des enfants déclarent que, dans leur famille, les adultes doivent "souvent ou parfois" réduire leur part au profit des enfants.

Les immigrés - surtout africains - sont par ailleurs surreprésentés parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire, observent les auteurs de l'étude qui ont interrogé plus de 4.500 bénéficiaires dans 235 sites de distribution à travers toute la France.

Ainsi, alors que 10% de la population en France métropolitaine est immigrée (c'est-à-dire née à l'étranger avec une nationalité étrangère), cette proportion monte à 22% parmi les ménages pauvres et à 44% parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et encore, "cette part est sous-estimée" dans l'étude puisqu'elle n'inclut que les personnes ayant recours à l'aide alimentaire et capables de répondre à un questionnaire en français, observent les auteurs.

Ce travail, présenté par l'Insee comme une "photographie à un instant +T+" des bénéficiaires de l'aide alimentaire, a été réalisé du 15 novembre au 10 décembre 2021. Sur cette période, le nombre de personnes recourant à ce type d'aide a été évalué à 1,2 million, soit 3,2 à 3,5 millions de bénéficiaires en incluant leurs familles.

Depuis, la précarité alimentaire s'est aggravée du fait de l'inflation qui touche durement les plus pauvres, affirment les Restos du Coeur, l'une des principales associations françaises d'aide alimentaire aux plus démunis.

Ainsi, depuis avril, le nombre de bénéficiaires a bondi de 12% et leurs difficultés se sont accrues, affirme l'association qui a lancé mardi sa 38e campagne annuelle.