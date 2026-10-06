Les belles images de Zidane avec Aimé Jacquet et les anciens de 1998

Les belles images de Zidane avec Aimé Jacquet et les anciens de 1998

Il n’en faut pas plus pour nous donner le sourire.

Zinédine Zidane est passé par toutes les émotions ce lundi soir au Stade de France. Longtemps crispé par la prestation moyenne de son équipe, ZZ a ensuite relâché la pression en fin de match quand les Bleus ont renversé les débats en leur faveur. Après le coup de sifflet final, on a alors vu Zizou enfin souriant et même particulièrement heureux, dans les couloirs de l’enceinte dionysienne, lorsqu’il a retrouvé Aimé Jacquet .…

AL pour SOFOOT.com