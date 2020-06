Les belles histoires de Père Maillot, épisode 6

Chaque mardi, le Père Maillot vous raconte trois anecdotes sur des maillots de foot. Cette semaine, les deux bandes de Johan Cruyff en 1974, l'Atlético de Madrid mode cinéma en 2004 et la tenue smoking de la Cultural y Deportiva Leonesa en 2014. Asseyez-vous au coin du feu, même si vous n'avez pas de cheminée.

Les deux bandes rebelles de Johan Cruyff

Vidéo

Pas évidemment de défier Adidas, l'une des plus grandes marques sportives du monde. Pour tenir tête à la puissante firme allemande, mieux vaut être doté d'un gros tempérament et d'un nom synonyme de gloire. En 1974, Johan Cruyff est déjà doté de ces deux armes... en plus d'être sponsorisé à titre individuel par Puma, rival de sa cousine qui vient également de la famille Dassler (Rudolf a créé Puma, son frère aîné Adolf a fondé Adidas). Alors, à l'approche de la Coupe du monde qui se déroule en Allemagne de l'Ouest, le capitaine néerlandais réclame une compensation financière pour porter le maillotaux trois bandes noires. Refus, simple et net. Conséquence : la star dispute le dernier match du tournoi avec... seulement deux bandes sur sa tenue. Le seul de son équipe dans ce cas.Explication du principal intéressé :Si l'adepte du football total s'incline sportivement sur la dernière marche de la compétition, le directeur marketing de la marque au sloganHelmut Fischer jubile :