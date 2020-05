Les belles histoires de Père Maillot, épisode 5

Chaque mardi, le Père Maillot vous raconte trois anecdotes sur des maillots de foot. Cette semaine, le bleu-blanc-rouge de Cuba 1962, le maillot ketchup de l'Athletic Bilbao refusé en 2004 et la tenue anatomique du Deportivo Palencia Balompié en 2016. Asseyez-vous au coin du feu, même si vous n'avez pas de cheminée.

Le rare blanc-bleu-rouge de Cuba

Le ketchup du Bilbao 2004

Un col bleu, une rayure centrale du même coloris, un énorme C rouge qui la mange et entoure un U blanc, un B et un A qui suivent en plus d'une étoile, le tout apposé sur une blancheur éclatante. Soit les trois couleurs du drapeau. Ce maillot historique, c'est celui de l'équipe de football de Cuba 1962. Année où elle devient membre de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Pourquoi historique ? Parce qu'il n'a été porté que lors de très rares matchs amicaux, notamment face à Porto Rico et la Jamaïque. Pour une victoire (2-0), et un set de tennis concédé (6-1).À l'époque, le ballon rond est en effet loin de représenter une priorité. En cette période instable, les événements géopolitiques se multiplient en effet : tentative de débarquement à la baie des Cochons de 1 400 réfugiés cubains entraînés par la CIA américaine, embargo économique mis en place par les États-Unis, crise des missiles, combat des rebelles contre le gouvernement de Fidel Castro... Bref, le temps n'est pas au ballon rond. Même si leapparaîtra avec le rare habit décrit, il faudra attendre 1965 pour revoir lesen compétition officielle (éliminatoires de la Coupe du monde 1966). Plus tard, ils pourront se targuer de disposer de trois liquettes différentes. Une blanche, une bleue et une rouge. Bien entendu.Il y a certaines sauces tomate, trop osées, qui donnent très vite envie de vomir. Suffit de les consommer une seule fois, ou même de les apercevoir en photo, pour que la gerbe survienne. C'est ce qu'il s'est passé à Bilbao, en 2004. Pourtant gros producteur du fruit rouge, le Pays basque observe un ketchup de mauvaise qualité faire son apparition... sur les maillots de l'Athletic, qui est censé disputer la Coupe UEFA avec cette panoplie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com