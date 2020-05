Les belles histoires de Père Maillot, épisode 4

Chaque mardi, le Père Maillot vous raconte trois anecdotes sur des maillots de foot. Cette semaine, le bleu du Brésil en finale de Coupe du monde 1958, la tunique extérieur-domicile du Paris Saint-Germain au début des années 1980 et la tenue argentine aux couleurs de nuit éclaircie choisie par Diego Maradona en 1986. Asseyez-vous au coin du feu, même si vous n'avez pas de cheminée.

Les origines du bleu brésilien

Le maillot extérieur-domicile du Paris Saint-Germain

Troquer son or pour atteindre le ciel. Le 29 juin 1958, huit ans après le, le Brésil se retrouve à nouveau en finale de Coupe du monde. Cette fois-ci, l'adversaire n'est plus l'Uruguay. En face se dresse en effet le pays organisateur, à savoir la Suède. Sauf que là, problème : les deux équipes arborent le même coloris, c'est-à-dire du jaune. Manque de bol, puisque ce sont les deux seules de la compétition dans ce cas-là. Un tirage au sort est donc effectué, et ce sont les qui gagnent le droit de revêtir leurs traditionnelles couleurs (à moins que les locaux n'aient directement été "avantagés"). N'ayant à l'époque pas de maillot extérieur, la doit alors absolument trouver une tenue de rechange de toute urgence. Les Sud-Américains récupèrent ainsi des liquettes bleues... et brodent eux-mêmes l'écusson de la nation, sur le cœur. C'est avec cette tunique sur le dos que Garrincha et ses potes vont dominer leur adversaire, s'imposant carrément 5-2 (grâce à des doublé de Vavá et de Pelé, sans oublier le pion de Mário Zagallo). À partir de ce triomphe, le bleu est définitivement adopté comme deuxième maillot.