Les belles histoires de Père Maillot, épisode 3

Chaque mardi, le Père Maillot vous racontera trois anecdotes sur des maillots de foot. Cette semaine, l'aigle (en)volé de la Pologne en 2011, les inscriptions démocratiques du Corinthians et le maillot vert de la France en 1978. Asseyez-vous au coin du feu, même si vous n'avez pas de cheminée.

Le vert des Bleus

Elles ont beau dater du 10 juin 1978, les couleurs des images ne mentent pas : les petits hommes verdâtres levant les bras à tour de rôle sur le terrain pour fêter leur but s'appellent bien Christian Lopez, Marc Berdoll et Dominique Rocheteau. Ils sont donc bien français, malgré la couleur insolite de leur maillot aux rayures blanches et vertes. Mais que s'est-il passé, pour que les Bleus ne puissent pas évoluer dans un de leurs coloris habituels et pour que ce troisième match de poule de Coupe du monde connaisse un retard de près de trois quarts d'heure ? "" avoue l'intendant Henri Patrelle, le lendemain.En fait, l'histoire est plutôt simple à comprendre : déjà éliminée et pensant jouer avec son deuxième vêtement, l'EDF a envoyé ses tenues bleues sur le chemin du retour, mais a oublié que lescourent eux aussi en blanc. Peu avant le coup d'envoi, l'arbitre lui rappelle donc qu'elle était censée figurer avec le coloris du ciel. Comment faire, sachant que le gardien Sándor Gujdár refuse d'ôter son tee-shirt rouge quand les seconds maillots hongrois... rouges sont proposés aux adversaires ? Pas le choix : des motards sont envoyés dans les environs de Mar Lire la suite de l'article sur SoFoot.com