Les belles histoires de Père Maillot, épisode 1

Chaque mardi, le Père Maillot vous racontera trois anecdotes sur des maillots de foot. Cette semaine, le maillot Levis du Mexique, les cinq étoiles du Brésil 1957 et les dossards sur les tuniques de la Jamaïque dans les années 1940-1950. Asseyez-vous au coin du feu, même si vous n'avez pas de cheminée.

Les cinq étoiles du Brésil

Les dossards de la Jamaïque

Le Brésil a un don pour les prémonitions. Fin 1957, la, encore traumatisée par le Maracanazo de 1950, est en train de préparer le mondial suédois à Pocos de Caldas, dans le Minas Gerais (nord de São Paulo). À cette époque-là, la sélection brésilienne n'a encore jamais remporté la Coupe du monde. Et pourtant, lors des matchs de préparation disputés à cette époque, elle se pointe avec un maillot jaune floqué... de cinq étoiles. Mystique ? En réalité, il ne s'agit pas d'une annonce prophétique des futurs cinq titres de champion du monde, mais bien d'un message politique.1954 est en effet une date importante dans l'histoire du Brésil puisqu'elle marque la mort du dictateur Getúlio Vargas. Pendant près de 25 ans, celui-ci a dirigé le pays, avec notamment l'instauration de l', un régime dictatorial, en 1937. À quelques encablures du Mondial en Suède, la Fédération brésilienne décide donc de sensibiliser l'opinion publique en affichant un message sur le maillot de sa sélection. Les cinq étoiles veulent ainsi représenter les cinq grandes régions du Brésil (Sud, Sud-Est, Nord, Nord-Est, Centre-Ouest), soit le symbole d'une unité nationale que le pays peine alors à retrouver. Un tout jeune Pelé s'affichera même en Une du magazineavec ce maillot. Avant de remporter sa première Coupe du monde quelques mois plus tard.En 1948, la Jamaïque participe aux Jeux olympiques de Londres. À l'époque, le pays appartient encore au Royaume-Uni, et ne s'en détachera qu'en 1962. Les JO, qui se tiennent justement en Angleterre, sont donc un double motif de fierté pour les athlètes jamaïcains, venus défendre les couleurs de leur nation dans ce pays dont ils dépendent depuis 1670. Arthur Wint remporte notamment la médaille d'or au 400 mètres, devenant une véritable fierté nationale, 60 ans avant les exploits d'Usain Bolt.