Les bateaux de croisière vont devenir moins polluants

Le « Costa Smeralda » a donné l'exemple. Ce premier bateau de croisière propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), énergie considérée comme propre car elle ne rejette pas de soufre dans l'atmosphère, a embarqué ses premiers passagers à Marseille dimanche 29 décembre. C'est la tendance. Une nouvelle législation de l'Organisation maritime internationale prévoit un plafonnement des émissions d'oxyde de soufre pour les navires à partir de 2020, fixé à 0,5 %, contre 3,5 % auparavant.Ce nouveau seuil vise, entre autres, les énormes navires de croisière, pointés du doigt pour leurs émissions de soufre élevées. Une étude de l'ONG Transport et environnement a dévoilé qu'en 2017, la centaine de bateaux de croisière appartenant au groupe Carnival Corporation ont émis dix fois plus d'oxyde de soufre au sein des zones économiques exclusives européennes que les 260 millions de véhicules du parc automobile européen !Gaz à effet de serre, le gaz de soufre participe à l'acidification de l'atmosphère, de même qu'il altère la santé des riverains. « C'est un gaz qui peut engendrer des maux de tête, des problèmes respiratoires, et qui est à la base de l'augmentation du taux de mortalité pour les personnes qui ont des faiblesses respiratoires », explique Antidia Citores, porte-parole de l'ONG Surfrider Foundation Europe.Un défi pour les énergéticiensD'après l'ONG, différents moyens peuvent être utilisés par les armateurs pour s'adapter à cette nouvelle norme. Une des solutions les plus simples est de « changer de type de carburant, en en choisissant un à 0,5 % plutôt qu'à 3,5 % de soufre ». Mais fournir ce fioul moins chargé en soufre à tous les navires dès le 1er janvier représente encore un défi pour les énergéticiens.Un autre moyen possible est « de mettre en place un dispositif qui filtre les fumées et réduit ainsi le taux de soufre émis », toujours d'après l'ONG Surfrider ...