LES BANQUES EMPRUNTENT À LA BCE UN MONTANT RECORD DE 1.310 MILLIARDS D'EUROS FRANCFORT (Reuters) - Les banques de la zone euro ont emprunté à la Banque centrale européenne (BCE) un montant record de 1.310 milliards d'euros dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO), a annoncé l'institution jeudi. Lancées il y a six ans, les TLTRO ont vu leurs modalités modifiées cette année afin d'accroître le soutien de la BCE au crédit bancaire dans la zone euro face à la crise du coronavirus. Leur taux d'intérêt peut ainsi, sous certaines conditions, être abaissé à -1%. Le montant annoncé par l'institution de Francfort est supérieur aux attentes du marché, qui tablait sur une demande des banques d'un peu plus de 1.000 milliards d'euros, la plupart des estimations s'échelonnant entre 900 et 1.400 milliards. Les emprunts nets des banques sont toutefois inférieurs puisque le montant de jeudi inclut quelque 750 milliards de financements de la BCE proches de leur échéance. Le taux d'intérêt négatif des TLTRO signifie que les banques qui ont emprunté dans le cadre de cette facilité seront de fait rémunérées, à un taux d'au moins 0,5% et de 1% si elles ne réduisent pas le montant global de leur portefeuille de prêts. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

