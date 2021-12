Les banques devront renforcer leurs fonds propres à partir de mars

Le Haut Conseil à la stabilité financière (HCSF) a annoncé mardi un renforcement des fonds propres des banques françaises à partir de mars, en mettant fin à une souplesse en la matière instaurée au début de la crise sanitaire.

Une réserve de sécurité pour les banques appelée "coussin contracyclique", exigence supplémentaire de fonds propres bancaires, avait en effet été assouplie au début de la crise.

"Le Haut Conseil a décidé de laisser inchangé à 0% le taux du coussin de fonds propres bancaires contracyclique", a explique l'autorité dans un communiqué, tout en indiquant que "la conjoncture économique et financière justifie une normalisation prochaine du coussin contracyclique".

L'institution prévoit ainsi un retour du taux à son niveau d'avant-crise, soit 0,5%, à l'occasion de sa prochaine réunion, en mars 2022. Concrètement, les banques auront 12 mois pour reconstituer cette réserve de sécurité de fonds propres, à hauteur de 0,5% de leurs encours.

Cette réserve pour les périodes de crise peut être exigée par les pays, en plus des fonds propres déjà exigés par les réglementations bancaires internationales.

En période de repli économique, la réserve diminue, tandis qu'en période de croissance, elle doit être plus importante.

Pendant la crise sanitaire, le taux avait été fixé à 0%. Le Haut Conseil considère "que le relâchement du coussin en mars 2020 a contribué au maintien de l'offre de crédit pendant la crise".

Le Haut Conseil de stabilité financière est l'autorité française chargée d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Il associe entre autres le ministère de l'Économie et la Banque de France.