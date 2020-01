Les baisses d'impôts sur le revenu promises par Macron visibles sur les fiches de paie de janvier

Quelque 17 millions de ménages vont bénéficier dès ce mois-ci d'une baisse du taux de prélèvement à la source, et gagner ainsi 300 euros de plus en moyenne cette année.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

En réponse à la crise des "gilets jaunes", Emmanuel Macron avait pris l'an dernier l'engagement à la sortie du grand débat de baisser l'impôt sur le revenu. " Les 5 milliards d'euros de baisses d'impôts qui arrivent en janvier, c'est ça la justice sociale" , avait-il martelé le 10 janvier dernier en défendant son bilan social devant la Convention citoyenne sur le climat. La mesure sera visible sur la fiche de paie du mois de janvier , grâce au système de prélèvement à la source, à la ligne "salaire net après impôt".

En tout, 16,9 millions de ménages sur les 17,4 millions qui paient l'impôt sur le revenu vont bénéficier de ce coup de pouce fiscal. Les retraités ont déjà pu en bénéficier, leurs pensions étant perçues au début du mois.

Dans le détail, la réforme prévoit une réduction du taux de la première tranche d'imposition de 14 à 11%. En parallèle, Bercy a légèrement diminuté le seuil d'entrée dans la tranche à 30% (de 27.519 euros pour une part de quotient familial à 25.405). Concrètement, Bercy estime une moyenne de 300 euros de gain par an . Pour les 12,2 millions de foyers relevant actuellement de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le gain moyen est estimé par à 350 euros par foyer fiscal et pour les 4,7 millions de foyers relevant de la tranche à 30%, le gain moyen sera d'environ 125 euros pour un célibataire et de 250 euros pour un couple.

Les centaines de milliers de foyers atteignant les tranches supérieures (à 41% et 45%) ne verront aucun effet de cette nouvelle mesure, le gouvernement ayant relevé le seuil d'entrée de la tranche à 41% pour neutraliser le potentiel gain pour les plus aisés.

Afin que chacun puisse estimer son gain, Bercy a mis en place un simulateur en ligne sur le site des impôts.