Les Bad Gones s'adressent aux joueurs de l'OL : « Être vos frères d'armes dans cette guerre »

L’union sacrée.

Lanterne rouge de Ligue 1, sans la moindre victoire après dix matchs, l’OL aborde une période critique. Le club s’apprête à affronter quatre clubs européens en moins d’un mois : Rennes ce dimanche, puis Lille, Lens et Marseille. Les Bad Gones ont tenu à afficher leur soutien vendredi par le biais d’une lettre dans laquelle ils s’adressent directement aux joueurs. « Aujourd’hui, vous avez l’avenir de notre club entre vos mains. Ni vous, ni nous, ni personne ne pouvaient penser que jouer le maintien et non l’Europe serait une réalité. Et pourtant, quoi que dise notre propriétaire, la réalité est là : nous jouons le maintien » , écrit le groupe.…

QB pour SOFOOT.com