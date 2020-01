Les avocats de Carlos Ghosn s'en prennent au Japon et... à Bruno Le Maire

Ils s'en prennent autant au système judiciaire japonais qu'au gouvernement français. À deux jours d'une conférence de presse très attendue de leur client, les avocats de Carlos Ghosn ont disséminé lundi des éléments de discours offensifs, notamment à l'égard du ministre de l'Économie français.« Bruno Le Maire tient curieusement, depuis des mois, des propos défavorables à Carlos Ghosn. Est-ce pour plaire aux Japonais ? », s'interroge dans un communiqué Me Jean-Yves Le Borgne, conseil de l'ancien patron de Renault et Nissan, évadé spectaculairement du Japon. LIRE AUSSI > Fuite de Carlos Ghosn : deux « barbouzes » américains impliqués ?« Est-ce pour accabler un grand patron et ainsi séduire la France des gilets jaunes ? Toujours est-il que son hostilité constante ne repose sur rien », dénonce-t-il. Sur France Inter, lundi, Bruno Le Maire avait qualifié l'ex-grand patron de « justiciable comme les autres ».« On lui reproche un certain nombre de faits. Il doit y répondre devant la justice », estimait-il. « Lorsqu'il y a eu des faits délictueux qui ont été reprochés à Carlos Ghosn chez Renault, j'ai demandé un audit à Renault. J'ai demandé à Renault de faire toute la lumière. Il y a des faits qui ont été mis en lumière. Nous avons transmis tous ces faits à la justice et une procédure a été ouverte », a encore déclaré le ministre.« Briser et non juger »Dans un autre communiqué, Me François Zimeray attaque de son côté le Japon, dont il estime que le système judiciaire vise « à briser et non à juger ». « Vous savez que votre gouvernement a délibérément voulu écraser M. Ghosn. Face à un tel déni de justice, quelle alternative pour quiconque se sait innocent ? », questionne-t-il.« Vous êtes les seuls responsables de la situation que vous avez créée et qui nuit à l'image du Japon dans le monde », ajoute-t-il, s'en prenant à la justice de ce pays « incapable ...