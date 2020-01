Les aveux de l'ex-prêtre Bernard Preynat : «Ça pouvait être 4 ou 5 enfants en une semaine...»

Avant même l'ouverture du procès, lundi, il avait promis de tout assumer. Toutes les agressions sexuelles sur les jeunes scouts dont il avait la charge. « À l'époque, je ne me rendais pas compte de la gravité de ces actes. Je savais que c'était interdit et condamnable, mais je ne pensais pas à leurs conséquences sur les victimes », assure ce mardi à la barre, avec des accents de sincérité, le père Preynat.Ce qu'il avoue glace : « Ça arrivait tous les week-ends et pendant les camps (NDLR : de scouts), ce pouvait être quatre ou cinq enfants en une semaine ». Mais l'ancien prêtre de 74 ans, qui est jugé jusqu'à la fin de la semaine à Lyon pour des agressions pédophiles commises entre 1971 et 1991, se défend. « C'étaient des gestes sans violence, des gestes de tendresse par lesquels je trouvais un certain plaisir. Il m'a fallu du temps pour découvrir que c'était mal et condamné vu l'âge des enfants. » LIRE AUSSI > Pédophilie dans l'église : comment l'affaire Preynat a libéré la parole des victimesAu fur et à mesure du déroulement de l'audience, au fur et à mesure que ses dix anciennes victimes défilent à la barre pour livrer leurs témoignages, glaçants, les attouchements répétés sous la tente des camps scouts, dans son bureau à la paroisse, dans la sacristie avant la messe, et même à l'arrière du car pendant les sorties, Bernard Preynat reconnaît de moins en moins la nature des agressions. Il semble les admettre jusqu'à ce qu'elles prennent un caractère réellement sexuel.« Je confirme les caresses, les câlins, les bisous, sur les jambes, sur les cuisses, mais non, non, je n'ai jamais mis la main dans son slip, j'en suis sûr », assène-t-il face aux déclarations de Matthieu Farcot, comme de ses anciens camarades. Pourtant, pressé par la présidente du tribunal, il finit par lâcher : « Oui, c'est vrai, ça m'apportait un plaisir sexuel. Maintenant, je le reconnais. ...