Les aventures de Philippe Troussier à Hanoï

Depuis l'automne 2018, Philippe Troussier est l'architecte du futur football vietnamien. Directeur technique de l'académie liée à la Fédération, ce baroudeur a cette fois la mission de faire apparaître ce pays sur la carte mondiale du foot d'ici 2026. Il nous fait cette fois visiter son laboratoire.

Le ciel de la capitale vietnamienne est couvert, comme lors d'une grande partie de l'année à cause de la pollution. Les sempiternels embouteillages ne risquent pas de cesser tant le projet de nouveau métro dirigé par les Chinois est bancal. On ressent néanmoins une énergie formidable dans cette ville jeune ultra-dynamique, tirée par les investissements de ses aînés chinois, japonais et coréens, les grands acteurs du développement économique cochinchinois. À trente minutes du centre-ville apparaît soudain, au milieu des palmiers battus par le vent comme dans un roman de Marguerite Duras, une base du troisième type, flambant neuve. Un grand homme en costume de lin noir attend sur le péron.S'il a des petits airs de Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine au début du XXsiècle, avec son regard perçant, ses airs d'instituteur, Philippe Troussier, le nouvel homme fort du football vietnamien, n'est pas pour autant un colon cupide. Bien au contraire, ici il est aimé de tous. Il boîte légèrement depuis ses opérations des hanches, mais sa vitalité légendaire est intacte. Il sourit, il blague, il nage dans sa nouvelle académie comme un poisson dans l'eau.Ce sont les Vietnamiens eux-mêmes, en l'occurrence le tout-puissant Pham Nhat Vuong en personne, premier billionaire de l'histoire du Vietnam et président du plus grand conglomérat du pays Vingroup, qui est venu le chercher. Avec le Japon dans les années 2000, il fut vice-champion du monde en U19, 5des Jeux olympiques avec les U23, et champion d'Asie avec les A. Un CV qui a toujours fasciné les nations asiatiques. Ce serait le gouvernement japonais qui aurait soufflé son nom aux Vietnamiens.