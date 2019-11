Les avantages fiscaux du nouveau plan d'épargne retraite profiteront surtout aux plus gros contribuables

Une personne non imposable n'a rien à gagner à investir dans le nouveau plan d'épargne retraite, puisqu'elle ne profitera d'aucun bonus fiscal.

Comme dans le plan d'épargne retraite populaire (Perp) et les contrats Madelin actuels, les versements volontaires réalisés par les épargnants dans le plan d'épargne retraite (PER) mis en place le 1er octobre sont encouragés fiscalement, puisque ces sommes sont déductibles des revenus imposables de l'année du versement, qu'ils soient recueillis dans le PER Individuel ou dans le PER collectif.

Les possibilités de défiscalisation sont d'ailleurs assez larges dans la mesure où le plafond de déduction est égal à 10 % des revenus de l'année précédente, dans la limite de 31 786 euros de versement en 2019.

Pour les non-salariés qui relèvent du dispositif Madelin, les possibilités sont encore plus importantes puisqu'ils bénéficient, en plus, d'un second niveau de déduction à hauteur de 15 % des bénéfices compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale. Pour les détenteurs des plus gros revenus, les versements déductibles peuvent alors atteindre 74 969 euros cette année.

Les détenteurs de revenus importants sont favorisés à l'entrée mais ils seront pénalisés à la sortie

Tous les contribuables n'en tireront cependant pas le même bénéfice fiscal, car, en raison des modalités de déduction, l'économie d'impôt est directement liée au niveau global des revenus et à la tranche marginale d'imposition. Ainsi, une personne non imposable n'a rien à gagner à investir dans un PER, puisqu'elle ne profitera d'aucun bonus fiscal.

