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« Les autres clubs n’ont pas à payer pour le PSG »
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 15:04

« Les autres clubs n’ont pas à payer pour le PSG »

« Les autres clubs n’ont pas à payer pour le PSG »

Ce samedi 11 avril, ils l'avaient coché dans leur calendrier depuis belle lurette. Normal, le PSG était attendu à Bollaert pour un choc qui devait en partie décidé de l'identité du futur champion. Mais le parcours européen des Parisiens et le report accordé par la LFP a modifié tous ces plans. Alors en attendant le 13 mai, ces supporters du RC Lens évacuent leur frustration.

Est-ce que vous comprenez la décision de la LFP de reporter le match Lens-PSG prévu ce week-end au 13 mai ?

Anthony (abonné depuis 30 ans) : Clairement non. Même pas du tout. Pour moi, c’est clairement une décision qui va fausser la fin de notre championnat.…

Propos recueillis par Adrien Radulovic et Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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