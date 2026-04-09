« Les autres clubs n’ont pas à payer pour le PSG »
Ce samedi 11 avril, ils l'avaient coché dans leur calendrier depuis belle lurette. Normal, le PSG était attendu à Bollaert pour un choc qui devait en partie décidé de l'identité du futur champion. Mais le parcours européen des Parisiens et le report accordé par la LFP a modifié tous ces plans. Alors en attendant le 13 mai, ces supporters du RC Lens évacuent leur frustration.
Est-ce que vous comprenez la décision de la LFP de reporter le match Lens-PSG prévu ce week-end au 13 mai ?
Anthony (abonné depuis 30 ans) : Clairement non. Même pas du tout. Pour moi, c’est clairement une décision qui va fausser la fin de notre championnat.…
Propos recueillis par Adrien Radulovic et Suzanne Wanègue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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