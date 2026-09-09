Les autorités craignent des débordements autour de PSG-Slovan Bratislava
Habitués à voir Khvicha Kvaratskhelia et Dembélé mettre le danger sur le rectangle vert, les supporters parisiens présents au Parc des Princes ce mercredi soir devront être attentifs à certains supporters visiteurs. Pour cette entrée en matière en Ligue des champions face au Slovan Bratislava, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé la rencontre 2 sur 5 .
Certains supporters « à risque »
Pour cause, parmi les quelques 700 fans qui feront le déplacement, près de la moitié d’entre eux sont des ultras et environ cinquante sont considérés à risques . Pour ne pas arranger la situation, certains supporters slovaques ne sont pas pris en charge par le club et se déplacent indépendamment du reste des fans.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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