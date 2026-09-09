Les autorités craignent des débordements autour de PSG-Slovan Bratislava

Habitués à voir Khvicha Kvaratskhelia et Dembélé mettre le danger sur le rectangle vert, les supporters parisiens présents au Parc des Princes ce mercredi soir devront être attentifs à certains supporters visiteurs. Pour cette entrée en matière en Ligue des champions face au Slovan Bratislava, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé la rencontre 2 sur 5 .

Certains supporters « à risque »

Pour cause, parmi les quelques 700 fans qui feront le déplacement, près de la moitié d’entre eux sont des ultras et environ cinquante sont considérés à risques . Pour ne pas arranger la situation, certains supporters slovaques ne sont pas pris en charge par le club et se déplacent indépendamment du reste des fans.…

AC pour SOFOOT.com