Les autocaristes réclament des aides supplémentaires en 2021

Durement frappés par la crise du Covid-19, les autocaristes tirent la sonnette d'alarme. "Malheureusement, aujourd'hui, même les plus optimistes ne prévoient pas de reprise avant 2022" , a déploré mardi 13 octobre Jean-Sébastien Barrault, président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV), regrettant "80% de baisse d'activité" faute de sorties scolaires ou de déplacements d'entreprises.

"On n'anticipe pas aujourd'hui de réouverture des frontières, il y a un principe de précaution par exemple au sein de l'Education nationale, un principe de prudence qui a prévalu pour interdire bien souvent les sorties scolaires jusqu'à la fin du mois de juin", a-t-il relevé. "On ne voit pas comment nos sorties touristiques occasionnelles vont repartir très rapidement."

S'il a salué l'annonce par le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, vendredi, de l'extension à l'ensemble des entreprises de transport routier de voyageurs du "Plan Tourisme", qui ne portait jusqu'à présent que sur les seuls "cars et bus touristiques", M. Barrault estime qu'"il faudra d'autres mesures d'accompagnement pour la profession".

"On aura besoin d'être soutenus en 2021, c'est une réalité . Et c'est ça qu'on demande avec insistance à nos ministres de tutelle", a-t-il lancé. "Il va falloir prolonger le chômage partiel pris en charge à 100% par l'Etat qui s'arrête aujourd'hui au 31 décembre", a mentionné le représentant des autocaristes.

"Il va falloir traiter le problème des échéances d'emprunts et de crédits-baux", a-t-il ajouté. "Les échéances sont très lourdes dans nos entreprises parce que le prix d'un autocar est très cher" et, même si elles ont pu être reportées d'un an, les entreprises ne pourront y faire face dès le printemps prochain, selon lui.

"On a besoin de ces entreprises. C'est un vivier de TPE, de PME, partout sur le territoire. (... ) Il faut les soutenir, il faut les aider", a plaidé M. Barrault, rappelant que la France va accueillir la Coupe du monde de rugby en 2023 et les jeux Olympiques en 2024, et aura "des millions de touristes à transporter".