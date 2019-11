Les attentats de Paris racontés par les policiers primo-intervenants

En ce 13 novembre 2015, à l'annonce d'une explosion au Stade de France sur les ondes internes à la police, puis des attaques des terrasses et du Bataclan, tous les policiers parisiens et de la petite couronne mettent un terme à leur mission courante pour converger vers les lieux des drames. Certains en congé bravent leur règlement. Les interventions des policiers sont consignées dans des rapports que Le Point publie ce 13 novembre 2019, quatre ans après les attaques terroristes qui firent 131 morts.Lire aussi Attentats de Paris : François Hollande raconte la nuit meurtrière du 13 novembre 2015Commissaire BAC 75 nuit : « Ce jour vers 21 h 20, je captais un appel annonçant une explosion au Stade de France. Alors que je me dirigeais vers ces lieux, d'autres appels signalaient une succession de tirs sur le 10e et 11e arrondissement de Paris. »Policiers d'arrondissement : « Nous nous sommes diligentés rapidement à hauteur du 22, rue Bichat à Paris 10. Sur place, nous avons constaté que nous étions le deuxième véhicule à arriver sur les lieux de cette tragédie. À première vue, nous avons observé que les effectifs présents repoussaient des personnes visiblement choquées, affolées, paniquées. Nous avons mis tous les quatre pied à terre afin de les assister dans leur action, et c'est à ce moment-là que nous avons tous pris conscience de l'ampleur de la situation. En effet, outre les multiples personnes terrorisées, nous avons été...